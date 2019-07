Mattarella incontra vertici di Borsa

MILANO, 12 LUG - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto oggi per una visita privata a Palazzo Mezzanotte dal presidente di Borsa Italiana Andrea Sironi e dall'amministratore delegato Raffaele Jerusalmi. Al centro del colloquio "il ruolo strategico di Borsa Italiana per lo sviluppo dell'economia del Paese - si legge in una nota -, grazie alle sue attività di supporto alla crescita delle imprese e alla sua funzione di porta di ingresso per gli investitori internazionali". Il Capo dello Stato ha poi visitato l'ufficio di supervisione di Borsa Italiana, dove viene monitorato il corretto ed efficiente funzionamento dei mercati di Borsa Italiana. Qui, Mattarella ha incontrato l'Head of Market Supervision, Astridel Radulescu, per proseguire nella Sala Consiglio di Palazzo Mezzanotte, dove era presente l'Advisor relazioni istituzionali di Borsa Italiana, Roberto Race.