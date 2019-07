Alitalia:Di Maio,Atlantia? No pregiudizi

ROMA, 10 LUG - "Per Alitalia lunedì si deve chiudere. Dobbiamo avere il consorzio di tutti i soggetti e serve il quarto elemento: ieri sera ho incontrato Toto e mi dicono che ci sarebbe anche proposta in arrivo di Atlantia: io non ho pregiudizi ma sulla revoca della concessione si va avanti. Poi se si vogliono fare le offerte per Alitalia, saranno Delta e Fs a valutarle". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio.