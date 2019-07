Borsa: Asia piatta in attesa Fed

MILANO, 12 LUG - Ultima giornata di settimana con pochi movimenti sulle piazze finanziarie asiatiche e dell'area del Pacifico, in attesa delle decisioni della Federal reserve sui tassi. Tokyo ha chiuso con l'indice Nikkei 400 in calo dello 0,1%, mentre Hong Kong e le Borse cinesi sul finale crescono al di sotto del mezzo punto percentuale. In rialzo dello 0,2% Seul, mentre Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa, ha chiuso in calo dello 0,2%. In marginale rialzo i futures sull'avvio dei listini europei.