Giochi Preziosi acquista peluche Trudi

MILANO, 11 LUG - Giochi Preziosi ha perfezionato l'acquisto da Paladin Capital Partners (gruppo Holding Carisma) di Trudi, produttore e distributore degli omonimi peluche nonché di giocattoli in legno a marchio Sevi. Giochi Preziosi rafforza così il proprio portafoglio prodotti aggiungendo un marchio di grande notorietà: l'acquisizione è in linea con la strategia di crescita per linee esterne in caso di opportunità che presentino un valore nel marchio e nella qualità dei prodotti. "Siamo particolarmente soddisfatti di avere completato questa acquisizione - ha commentato Enrico Preziosi, fondatore e presidente di Giochi Preziosi e patron del Genoa - Siamo pronti ad investire in iniziative commerciali e di marketing che consentano a Trudi di perseguire la crescita del fatturato, beneficiando della capacità distributiva su scala europea del nostro gruppo". Trudi era stata acquistata da Carisma nel 2005 che l'ha focalizzata sul core business cedendo il retail.