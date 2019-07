Carige: lunedì cda Fidt conversione bond

ROMA, 10 LUG - Lunedì si riunirà il consiglio dello schema volontario del Fitd per "convocare l'assemblea che deciderà la conversione del bond Carige" di 318 milioni di euro. Lo afferma il presidente del Fitd Salvatore Maccarone. La trentina Cassa Centrale Banca ha interesse "per una quota" nel capitale di Carige, conferma Maccarone ricordando che sotto al 10% non si deve chiedere l'autorizzazione all'autorità di vigilanza. Per l'istituto ligure, ha aggiunto Maccarone, potrebbero rilevare delle quote, tramite sottoscrizione di un bond Carige, anche il Credito Sportivo per 150 milioni di euro e Mcc-Banca del Mezzogiorno per 50 milioni di euro.