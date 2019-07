Poste: arriva app per dipendenti

ROMA, 10 LUG - Un'app per contattare i colleghi e gestire dal telefono le trasferte di lavoro e segnalare ai giorni di assenza per malattia. E' NoidiPoste, l'ultima app di Poste Italiane e la prima rivolta agli oltre 134 mila dipendenti dell'azienda. Attraverso l'app si possono consultare le notizie aziendali, commentarle e mettere "like", scegliere le categorie preferite e ricevere le notifiche di proprio interesse. Inoltre, NoidiPoste è uno strumento per i dipendenti per esprimersi su prodotti e servizi dell'azienda in occasione dei sondaggi. L'app è disponibile per i sistemi iOs e Android ed è già stata scaricata da 33.300 dipendenti in meno di un mese. NoidiPoste si aggiunge così alle app avviate nel tempo dal gruppo che spaziano da Bancoposta a Postepay per i servizi finanziari e le carte di pagamento, da Ufficiopostale per prenotare il proprio turno allo sportello e altri servizi a PosteId, che consente di accedere ai servizi della pubblica amministrazione e a quelli dei privati aderenti allo Spid