Borsa: Europa rallenta, Milano +0,7%

MILANO, 10 LUG - Rallentano le borse europee dopo le previsioni economiche al ribasso dell'Ue per l'Eurozona, con Francoforte (-0,56%) ultima preceduta da Madrid (-0,28%), Londra (-0,19%), Parigi (-0,12%) e Milano (+0,7%), unica in rialzo. Gli occhi degli investitori in realtà sono puntati Oltreoceano, dove il presidente della Fed Jerome Powell si prepara a parlare davanti al Congresso Usa e, in serata, vengono diffusi i verbali dell'ultimo Fomc della Fed. Il rialzo dello spread tra Btp e Bund oltre quota 206 non interrompe la corsa all'acquisto sui bancari, da Mps (+3,56%) a Ubi (+2,39%) e Banco Bpm (+1,7%), mentre a Francoforte salgono Commerzbank (+3,79%) e Deutsche Bank (+2%). In luce i tecnologici Ams (+3,33%), Stm (+1,84%) e Infineon (+1,48%), a due velocità gli automobilistici, con rialzi per Pirelli (+1,54%) ed Fca (+0,59%), mentre scendono Renault (-0,8%), Daimle (-1%) e Continental (-1,15%).