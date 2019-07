Ue, Italia non rimbalza, Pil a +0,1%

BRUXELLES, 10 LUG - La Commissione Ue lascia invariate le stime sulla crescita italiana del 2019 (0,1%), che definisce "marginale", e del 2020 (0,7%), considerata una "ripresa moderata". Per Bruxelles in Italia "non ci si attende che l'attività economica rimbalzi significativamente prima della fine dell'anno", e "i rischi alla crescita restano pronunciati, specialmente nel 2020, quando le politiche di bilancio affrontano particolari sfide". Le tensioni sui mercati, scrive ancora la Commissione, "sono recentemente scemate, prima a causa delle aspettative di allentamento della politica monetaria e poi ulteriormente aiutate dalla correzione dei conti adottata dal Governo con l'assestamento di bilancio. La correlata compressione dei tassi sul debito, se sostenuta, potrebbe alleggerire i costi di funding delle banche e sostenere il credito alle imprese".