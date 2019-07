Borsa: Europa cauta, Milano +0,9%

MILANO, 10 LUG - Cautela sui mercati finanziari europei in vista delle previsioni economiche dell'Ue e dopo il balzo oltre le stime della produzione industriale in Francia (+2,1%) e in Italia (+0,9%) in maggio. In arrivo le previsioni economiche della Commissione Europea, mentre Oltreoceano il presidente della Fed Jerome Powell si prepara a parlare davanti al Congresso Usa e, in serata, vengono diffusi i verbali dell'ultimo Fomc della Fed. Bene Milano (+0,9%), invariate Parigi e Londra, giù Francoforte e Madrid (-0,1% entrambe), in rosso i futures Usa. Acquisti sulle banche a partire dalla tedesca Commerzbank (+3,27%), seguita dalle italiane Ubi (+2,4%) e Banco Bpm (+2,12%), che vengono spinte dallo Spread tra Btp e Bund a quota 203 punti. In luce i tecnologici Ams (+4,18%), Infineon (+2,6%) ed Stm (+2,52%), mentre tra gli automobilistici a prevalere sono la holding della famiglia Porsche (+1,63%) e Pirelli (+1,28%).