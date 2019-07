Borsa: Milano unica in rialzo (+0,65%)

MILANO, 10 LUG - Piazza Affari è l'unica Borsa europea in rialzo (Ftse Mib +0,65% a 22.098 punti) con lo spread in calo a 205 punti, che favorisce la nutrita squadra dei titoli bancari, da Mps (+4,4%) a Ubi Banca (+2,27%) e Bper (+2,2%), da Banco Bpm (+2,2%) a Unicredit (+1,9%) e Intesa (+1,22%). L'ennesimo rialzo del greggio spinge Saipem (+1,85%) ed Eni (+0,77%), bene Leonardo (+1,41%), Buzzi (+0,97%), Pirelli (+0,94%), Fca (+0,74%) e Ferrari (+0,7%). Pochi i segni meno, limitati a Terna (-0,62%), Hera (-0,46%) e Campari (-0,23%). Sugli scudi Stm (+2,5%) insieme al resto del comparto tecnologico in Europa. Prese di beneficio su Risanamento (-2,58%), giù Landi (-1,41%) e Geox (-1,25%).