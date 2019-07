Stime Ue, Pil Italia 2019 fermo a +0,1%

BRUXELLES, 9 LUG - Le previsioni economiche che la Commissione Ue pubblicherà domani, salvo sorprese dell'ultima ora, confermeranno quanto già fotografato in quelle di maggio, ovvero una crescita che per l'Italia si fermerà a 0,1% per il 2019 e salirà fino allo 0,7% l'anno prossimo. E' quanto apprende l'ANSA da fonti Ue.