Borsa Milano fiacca (-0,2%) con Europa

MILANO, 9 LUG - Piazza Affari poco mossa a metà giornata, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,2% che riduce di qualche frazione le perdite in linea con le altre Borse europee. A Francoforte (indice Dax -0,9%) sempre pesante Deutsche Bank che scende del 3,7%, mentre in Piazza Affari Saipem perde il 3,6% e Fineco il 3,2% a 9,97 euro. Qualche acquisto sulle utilities, con Nexi che è nettamente il migliore tra i titoli ad alta capitalizzazione in aumento di due punti percentuali.