Prestiti imprese -0,2%, famiglie +2,6%

ROMA, 9 LUG - A maggio i prestiti bancari alle famiglie sono cresciuti del 2,6 per cento (come nel mese precedente), mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti dello 0,2 per cento (-0,6 per cento nel mese precedente). E' quanto informa la Banca d'Italia. I depositi del settore privato sono cresciuti del 3,5 per cento su base annua (come nel mese precedente); la raccolta obbligazionaria è diminuita del 6,9 per cento (-7,7 per cento nel mese precedente. Si stabilizzano i tassi di interesse sui mutui erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni attestandosi sul 2,26%, come in aprile.