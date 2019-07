Borsa:Milano fiacca (-0,1%),sale Pirelli

MILANO, 8 LUG - Appare fiacca Piazza Affari nel finale (Ftse Mib -0,1%), frenata dai titoli bancari nonostante lo spread tra Btp e Bund tedeschi stabile a 210 punti. Pirelli (+3,8%) è la migliore grazie al rialzo del prezzo obiettivo e al miglioramento della raccomandazione da parte degli analisti di JpMorgan. Bene anche Juventus (+2,58%) e Tenaris (+2,06%), favorita insieme a Saipem (+1,41%) dal rialzo delle quotazioni del greggio. Acquisti pure su Snam (+1,23%) e Italgas (+0,93%). Contrastate Ferrari (+0,58%) ed Fca (-0,28%), mentre frenano i bancari, a partire da Fineco (-3,65%), Unicredit e Banco Bpm (-2% entrambe), in una giornata non proprio favorevole per il comparto, dopo lo scivolone di Deutsche Bank (-5,3%) alla prova della Borsa dopo il piano di riassetto. Più cauta Intesa (-0,6%), in controtendenza Mps (+3,71%), al nono rialzo consecutivo, dopo il recente collocamento di un bond da 500 milioni. Vendite su Stm (-0,7%), colpita da prese di beneficio dopo il picco raggiunto lo scorso 1 luglio.