Borsa: Europa peggiora, Milano -0,3%

MILANO, 8 LUG - Peggiorano le borse europee in linea con gli indici Usa. Madrid (-0,6%) è ultima, preceduta da Francoforte (-0,4%), Parigi (-0,4%), Milano (-0,3%) e Londra (-0,1%), a due giorni dall'audizione del presidente della Fed Jerome Powell al Congresso Usa, prima della diffusione dei verbali dell'ultimo Fomc del 18/19 giugno sui tassi. Sotto pressione Deutsche Bank (-7%), il cui piano di riassetto non piace agli analisti di Berenberg, che vedono "significativi rischi legati alla sua attuazione", a causa anche di una eccessiva esposizione nel settore dell'investment banking, giudicato "in declino". Sotto tiro Commerzbank (-4,8%), contagiata dall'ondata ribassista e, in Piazza Affari, Fineco (-3,93%) Banco Bpm (-2,2%), Unicredit (-1,8%) e Ubi (-1,4%), nonostante lo spread stabile sui 210 punti. Più caute Intesa (-0,5%) e Poste (-0,3%). Acquisti su Pirelli (+3,8%), spinta dagli analisti di JpMorgan, che ne hanno alzato anche il prezzo obiettivo.