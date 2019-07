Borsa: Europa apre in calo

MILANO, 8 LUG - Le Borse europee aprono la seduta in calo con gli investitori che attendono le mosse della Fed americana sui tassi d'interesse. Si guarda anche alla produzione industriale tedesca di maggio che ha fatto segnare un dato inferiore alle stime. Sullo sfondo resta l'attesa per le vicende legate al commercio internazionale. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,12. In rosso Parigi (-0,24%), Francoforte (-0,22%), Londra (-0,17%) e Madrid (-0,25%).