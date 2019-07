Via seta:esperto,Italia guardi a Georgia

ROMA, 6 LUG - "Un sistema economico efficiente situato lungo la Via della Seta" che offre opportunità all'Italia e alle sue imprese. Nunzio Bevilacqua giurista d'impresa ed esperto economico internazionale, di ritorno dal Georgia - Italy Business Forum tenutosi nella capitale georgiana Tbilisi spiega come "le iniziative, alcune delle quali già partite, che possono vedere coinvolte aziende italiane sono certamente quelle gravitanti attorno all'infrastruttura multimodale, viaria-ferroviaria con una particolare attenzione a tutto ciò che è lo sviluppo/progettazione, realizzazione infrastrutturale ed efficientamento dell'esistente; i porti di Poti e Batumi potrebbero richiedere attività qualificate del Made in Italy oltre a tutto l'indotto di quello futuristico, a più alto pescaggio del Mar Nero ed ancora in costruzione, di Anaklia ed infine il settore turistico alberghiero, sia costiero che montano, con notevole necessità di implementazione l'efficienza idroelettrica".