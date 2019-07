Boccia, crisi? Dopo 110 anni siamo qui

TREIA (MACERATA), 6 LUG - "A chi invoca la disintermediazione, dico di imparare a confrontarsi". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia che al Seminario estivo di Symbola a Treia (Macerata) ha invitato a "evitare le generalizzazioni che la politica 'impone' al sistema della rappresentanza, come dire siamo tutti in crisi e quindi va bene per tutti: una cosa è avere criticità, una cosa è essere in crisi". Boccia ha ricordato come negli anni, anche al seminario Symbola, tanti abbiano invocato "la disintermediazione in antitesi con la rappresentanza sociale indicata nella Costituzione nella logica nella logica di parlare con chi vogliono e non con chi rappresenta già sanno tutto e non c'è bisogno del confronto"; "Dopo 110 anni - ha detto Boccia, ricordando l'anniversario di fondazione di Confindustria - noi siamo qui, altre categorie hanno tradizioni anche superiori, questi non ci sono più".