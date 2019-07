Borsa:Europa in rosso dopo dati Germania

MILANO, 5 LUG - Borse europee in rosso dopo il dato in netto calo degli ordinativi dell'industria in Germania. Gli investitori si mostrano anche cauti in attesa dei dati sul lavoro e l'occupazione in arrivo dagli Stati Uniti. Debole l'euro sul dollaro a 1,1264 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,2%. In rosso Londra (-0,25%) e Parigi (-0,18%), piatta Francoforte (-0,05%) e Madrid (+0,01%). I listini del Vecchio continente risentono dell'andamento negativo del comparto industriale (-1,2%). In calo anche l'hi-tech (-0,7%) ed il comparto energetico (-0,1%). In rialzo le banche dove si mettono in mostra Societe Generale (+0,9%), Bnp Paribas (+0,6%), Commerzbank (+0,5%) e Banco Santander (+0,4%). In positivo anche le Tlc (+0,5%) con Iliad (+2,6%), Vodafone (+1,5%) e Orange (+0,4%).