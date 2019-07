Borsa: Milano giù con banche, vola Mps

MILANO, 5 LUG - La Borsa di Milano (-0,17%) è in rosso in linea con gli altri listini del Vecchio continente. A Piazza Affari sono in calo le banche, fatta eccezione per Mps (+5,6%) che risente del calo dello spread e la positiva collocazione di un bond da 500 milioni di euro. Il differenziale tra Btp e Bund si attesta a 203 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,63%. In rosso il comparto dell'automobile con Pirelli (-1,4%), Cnh (-1%), Fca (-0,8%), Ferrari ed Exor (-0,5%). Andamento in negativo per le banche con Ubi (-0,6%), Bper e Banco Bpm (-0,5%) e Unicredit (-0,4%). Piatta Intesa Sanpaolo (+0,07%). Debole Eni (-0,1%), poco mosse Saipem (+0,05%) e Tenaris (+0,09%), sale Italgas (+0,3%), mentre il prezzo del petrolio è in calo a 56,69 dollari al barile. Tra le migliori performance del listino principale ci sono quelle di Amplifon (+0,6%) e Campari (+0,7%).