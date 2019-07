A.Mittal, guerra di cifre sullo sciopero

BARI, 4 LUG - Per i sindacati ha scioperato il 75% degli operai di ArcelorMittal, ma per l'azienda ha scioperato il 36% dei dipendenti, impiegati inclusi. E' ampio il divario tra le due realtà - quasi al 40% - nel quantificare le adesioni allo sciopero indetto oggi al siderurgico di Taranto, nel giorno dell'incontro al Mise tra il vicepremier Di Maio e i vertici dell'acciaieria. Un incontro all'insegna di una stretta riservatezza. I vertici per l'Europa e per l'Italia di ArcelorMittal hanno avuto un colloquio di poco più di un'ora con il ministro e vicepremier Luigi Di Maio. Al termine nessuna dichiarazione. Per la segretaria generale Fiom-Cgil, Francesca Re David, "il Governo e ArcelorMittal ripensino la qualità del sistema di relazioni industriali che ha segnato questi primi mesi di presenza della multinazionale e che ha bisogno di una netta discontinuità rispetto al passato.