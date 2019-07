Borsa: Europa in rialzo, Milano +0,3%

MILANO, 4 LUG - Borse europee moderatamente positive nel secondo giorno di chiusura di Wall Street per festività, con inevitabili ripercussioni sulla vivacità degli scambi. Milano (Ftse Mib +0,58%) è la migliore, pur con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in rialzo a 202,8 punti, dopo essere sceso nella vigilia fino a 197 punti. Seguono Francoforte (+0,18%), Parigi (+0,1%), Londra (+0,05%) e Madrid (-0,1%). In arrivo le vendite al dettaglio dell'Ue, attese in rialzo. Il calo del greggio (Wti -1%) non frena i colossi Total (+0,69%), Bp (+0,44%) ed Eni (+0,38%) e favorisce i produttori di pneumatici Pirelli (+1,56%), Continental (+1,53%) e Nokian (+1,24%), che lo usano come materia prima. Acquisti sui bancari, a partire da quelli italiani, con Mps (+5%), Unicredit (+4,2%) e Ubi (+4%) sugli scudi, seguiti da Banco Bpm (+3%) e Intesa (+2,6%). Più indietro SocGen (+1,37%), Bnp (+0,85%) e Credit Agricole (+0,87%).