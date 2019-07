Riparte pace fiscale,verso 2 mln domande

ROMA, 3 LUG - Pronti i nuovi moduli per aderire alla "rottamazione ter" e al "saldo e stralcio" delle cartelle. Le domande di adesione (1,7 mln al 30 aprile potrebbero quindi toccare i 2 mln) ai due provvedimenti, che consentono ai contribuenti di regolarizzare i propri debiti con il fisco in forma agevolata, dovranno essere presentate entro il 31 luglio 2019. Le dichiarazioni di adesione "tardive", cioè inoltrate dopo il 30 aprile scorso, non dovranno essere ripresentate perché saranno automaticamente prese in carico da Agenzia delle entrate-Riscossione.