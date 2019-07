Negli Usa ripresa più lunga della storia

WASHINGTON, 2 LUG - Dal primo luglio gli Stati Uniti sono ufficialmente nel ciclo di espansione economica più lungo della loro storia, battendo il record di 120 mesi consecutivi di crescita che risaliva al periodo marzo 1991-marzo 2001. Una striscia positiva quella attuale che dura dal giugno del 2009, dopo la grande crisi. A certificarlo il National Bureau of Economic Research, secondo cui in quest'arco di tempo il Pil Usa è cresciuto del 25% con un tasso di disoccupazione sceso a maggio al 3,6%, il più basso dal 1969. "L'economia americana è migliore di quanto non lo sia mai stata! Anche se a malapena le fake news mi danno credito per questo!" è il commento del presidente americano, Donald Trump che esulta su Twitter nel giorno si certifica che la ripresa Usa ha battuto tutti i record.