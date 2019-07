Rally dei Btp dopo correzione deficit

ROMA, 1 LUG - Pioggia di acquisti sui Btp dopo che il governo ha effettuato una correzione ai conti pubblici di quest'anno per evitare una procedura europea per deficit eccessivo. Lo spread sul bund è a 222 punti base (ieri 232), con il titolo decennale che vede il rendimento scendere a 1,87%, sui minimi dal giugno 2018. Forte calo anche per il rendimento trentennale, sotto il 2,90%, e a due anni, a 0,35%: entrambi ai minimi di un anno.