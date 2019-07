Whirlpool, sciopero e blocco stradale

NAPOLI, 2 LUG - Due ore di sciopero e blocco stradale questa mattina in via Argine. A promuovere la nuova iniziativa di lotta è la Rsu della Whirlpool che sollecita le istituzioni affinchè venga al più presto fissata una nuova data al Mise per discutere il destino dello stabilimento partenopeo. "Le lavoratrici ed i lavoratori di Napoli - scrive la Rsu - scendono in strada per difendere i loro diritti e per salvaguardare il futuro delle loro famiglie". Intanto, in mattinata è stato esposto uno striscione a palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, con la scritta: "Whirlpool, Napoli non molla", seguita da una spunta verde. (ANSA).