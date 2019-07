Bankitalia:calo domanda prestiti aziende

ROMA, 2 LUG - Solo le aziende del Nord Est, e in maniera lieve, hanno aumentato la domanda di prestiti mentre nel resto d'Italia le richieste si sono stabilizzate dopo quattro anni di crescita o sono leggermente diminuite. E' quanto emerge dall'indagine sulle banche a livello territoriale condotta dalla Banca d'Italia e riferita al secondo semestre 2018 che ha coinvolto 280 istituti di credito. In particolare, si legge nel rapporto, "le richieste di prestiti sono lievemente aumentate soltanto nel Nord Est, si sono mantenute invariate al Nord Ovest e sono leggermente diminuite al Centro Sud. La domanda è stata indirizzata prevalentemente al sostegno del capitale circolante, mentre quella destinata agli investimenti produttivi e al consolidamento delle posizioni debitorie in essere si è leggermente ridotta".