Borsa: Milano tiene (+0,3%), su Atlantia

MILANO, 2 LUG - Piazza Affari conferma il rialzo dell'apertura (Ftse Mib +0,32%), sostenuta da Atlantia (+2%), che rimbalza all'indomani dello scivolone scatenato dalla minaccia del Movimento 5Stelle di revoca totale e senza penali della concessione, a seguito della perizia tecnica sul crollo del ponte Morandi. Il titolo viene spinto da ipotesi di un coinvolgimento nel tentativo del Governo di salvataggio di Alitalia, per scongiurare anche un maggiore impegno delle Fs. Va male invece a Fca (-1%), in linea con i rivali in Europa, le vendite di auto in Italia ed in attesa di quelle Usa. Lo spread stabile a 225 punti aiuta Mps (+1,24%) dopo una cartolarizzazione, Intesa (+0,21%), Fineco (+0,63%), Bper (+0,35%) e Mediobanca (+0,34%). Giù Banco Bpm (-0,8%), Unicredit (-0,9%) e Ubi (-2,24%). Sprint di Astaldi (+7,6%), in vista della chiusura dell'operazione Progetto Italia, prevista per metà mese, con la partecipazione della Cdp e di Salini Impregilo (+0,28%).