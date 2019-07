Borsa:Europa, cauto rialzo, Milano +0,6%

MILANO, 2 LUG - Borse europee in cauto rialzo in vista nel nuovo summit a Bruxelles sulle nomine, il quarto dopo il fallimento di ieri dal voto dello scorso 26 maggio. Milano (+0,6%) è la migliore seguita da Londra (+0,31%). Poco sopra la parità Francoforte (+0,07%), Parigi (+0,05%) e Madrid (+0,03%). In ordine sparso le banche con rialzi per Intesa (+0,4%), Lloyds (+0,3%) e Hsbc (+0,2%) a differenza di SocGen (-1,24%), Caixabank (-1,18%), Bbva (-0,93%) e Unicredit (-0,84%), mentre lo spread tra Btp e Bund scende ulteriormente a 222 punti per effetto del taglio delle stime sul deficit da parte del Mef. Segno meno per gli automobilistici Daimler (-0,56%), Renault (-0,82%), Fca (-0,24%) e Peugeot (-0,14%) dopo il dato sulle vendite in Italia e in attesa di quelle negli Usa. Prese di beneficio sui tecnologici Stm (-0,3%), Infineon (-0,5%), Contrastati i futures su Wall Street.