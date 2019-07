Borsa:Milano sale (+0,2%), bene Atlantia

MILANO, 2 LUG - Piazza Affari si conferma in rialzo (Ftser Mib +0,2%) spinta da Atlantia (+1,67%), che rimbalza all'indomani del flop generato dalla minaccia del Movimento 5Stelle di di revocarle la concessione, senza penali, a seguito della perizia tecnica sul crollo del ponte Morandi. Il titolo viene spinto oggi da ipotesi di un coinvolgimento nel tentativo del Governo di salvataggio di Alitalia, per scongiurare anche un maggiore impegno delle Fs. Segno meno per Fca (-0,15%) all'indomani dei dati sulle vendite di auto in Italia ed in attesa del dato Usa previsto a mercati chiusi. Il calo dello spread a 227 punti non favorisce invece i bancari, che si muovono in ordine sparso con Unicredit (-0,47%) e Intesa (+0,45%) contrastate, al pari di Banco Bpm 8-0,31%), Ubi (-0,76%) e Bper (+0,14%). Debole anche Mps (-0,36%), oggetto di prese di beneficio dopo il rally della vigilia a seguito dell'annuncio di una revisione del contratto con Juliet per la gestione degli Npl. Bene Risanamento (+7,24%) e Astaldi (+2%).