Borsa: Asia cauta, Tokyo +0,11%

MILANO, 2 LUG - Borse piuttosto caute in Asia e Pacifico per effetto della minaccia di dazi degli Usa all'Ue contro i presunti aiuti ad Airbus, che ha seguito la tregua con la Cina raggiunta a margine del del G20 di Osaka. In modesto rialzo Tokyo (+0,11%) e Sidney (+0,08%), mentre Taiwan (-0,28%) e Seul (-0,35%) non hanno raggiunto la parità. Discorso analogo per Shanghai (-0,11%) e Mumbai (-0,36%), ancora aperte insieme a Hong Kong (+1,27%), che sale nonostante i disordini a seguito dalle proteste davanti al parlamento dell'ex-colonia britannica. In rialzo i futures sull'Europa e sugli Usa nonostante il calo delle vendite al dettaglio in Germania in maggio ed in attesa delle vendite di auto negli Stati Uniti. La tregua sui dazi sancita dal presidente Usa Donald Trump e dall'omologo cinese Xi Jinping ha favorito i titoli tecnologici, da Screen Holdings (+4,52%) a Tokyo Electron (+2,97%) e Advantest (+0,79%) sulla piazza nipponica. Acquisti sugli automobilistici Suzuki (+0,77%) e Toyota (+0,37%).