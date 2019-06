Alitalia: Toto conferma discesa in campo

ROMA, 30 GIU - Il gruppo Toto si fa avanti per Alitalia, confermando per la prima volta la sua partecipazione alla cordata per la ex compagnia di bandiera. In una lettera inviata al Messaggero, e pubblicata oggi, la società spiega le "sue credenziali" per entrare in Alitalia, in particolare la sua "affidabilità, esperienza imprenditoriale e risorse economiche adeguate per confrontarsi con altrettanto validi partners con professionalità, competenza e serietà". Nella stessa missiva, scritta dall'a.d Lino Bergonzi e Riccardo Toto, la società smentisce anche "alcune strane leggende" intorno al gruppo, come quelle che riguardano "i risultati della sua trascorsa esperienza nel trasporto aereo, i presunti debiti con Anas" e la vicenda "New Livingston".