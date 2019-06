Borsa:Milano chiude in rialzo con Europa

MILANO, 28 GIU - La Borsa di Milano (+0,59%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente che scommettono sull'intesa tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. A Piazza Affari corre Atlantia (+1,1%), dopo lo scontro con il vice premier Luigi Di Maio nell'ambito delle valutazioni sulla concessione ad Autostrade per l'Italia. Lo spread tra Btp e Bund tedesco chiude in lieve calo a 243 punti, con il rendimento del decennale italiano al 2,10%. Contrastato il comparto delle banche. In rosso Bper (-1,5%), Banco Bpm (-0,8%); piatta Ubi mentre chiudono in rialzo Fineco (+2,2%), Unicredit (+0,7%), Mps (+0,5%) e Intesa (+0,2%). In terreno positivo anche il comparto delle auto con Brembo e Ferrari (+1,4%), Cnh e Fca (+0,4%), piatta Pirelli (+0,04%). Seduta positiva per Tim e Mediaset (+0,1%). Tra luci e ombre il comparto dell'energia dove si mettono in mostra Eni (+1%) e Tenaris (+0,3%). In rosso Snam (-2%), Saipem (-0,6%) e Italgas (-0,2%).