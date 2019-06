Autostrade, stop aumento pedaggi al 15/9

ROMA, 28 GIU - Nessuna aumento dei pedaggi autostradali fino al 15 settembre sulla rete di Autostrade per l'Italia. Il Cda della società ha deciso di bloccare gli aumenti che sarebbero dovuti scattare a partire da lunedì prossimo, primo luglio, "con l'obiettivo di favorire gli spostamenti degli italiani verso le mete di vacanza, che impegneranno nei mesi estivi la rete in concessione di Autostrade per l'Italia". Confermate le esenzioni già in vigore a Genova.