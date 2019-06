Tim: Genish lascia Cda, arriva Cadoret

MILANO, 27 GIU - Amosh Genish lascia il Cda di Tim. Al suo posto di consigliere arriva un altro nome legato all'azionista Vivendi: Frank Cadoret, numero due di Canal+. La decisione è stata formalizzata al termine del Cda della società oggi a Roma. In una nota Tim sottolinea che "il Consiglio ha preso atto favorevolmente del rinnovato dialogo che ha determinato, come uno dei primi risultati, la suddetta cooptazione votata all'unanimità e auspica il proseguimento e rafforzamento del dialogo tra gli azionisti che porti ad una governance condivisa e finalmente stabile, anche in vista delle prossime importanti scadenze".