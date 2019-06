Borsa: Europa in rialzo attende Usa-Cina

MILANO, 27 GIU - Le Borse europee proseguono in positivo con gli investitori fiduciosi sul prossimo incontro tra i presidenti di Usa e Cina in programma sabato al G20 di Osaka. Nel Vecchio continente si mettono in mostra il comparto dell'auto (+1,4%) e quello della finanza (+0,7%). L'euro sul dollaro prosegue stabile a 1,1371 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 avanza dello 0,2%. Bene Francoforte (+0,6%), Madrid (+0,2%), Londra (+0,1%) mentre è piatta Parigi (+0,06%). Nel comparto dell'auto in luce Daimler (+1,6%), Volkswagen (+1,5%), Peugeot (+1,8%) e Renault (+1,3%). Tra i finanziari bene le banche con Societe Generale (+2,1%), Santander Bank (+1,9%), Commerzbank (+1,6%) e Credit Agricole (+1,4%). In rosso gli investimenti immobiliari (-0,7%) e le Tlc (-0,3%).