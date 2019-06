Alimentare:gelato business 1,5 miliardi

MILANO, 26 GIU - Per le gelaterie italiane, un business da 1,5 miliardi, vince la qualità: 8 su 10 sono infatti artigianali. I dati sono forniti dalla Camera di commercio di Milano, che riferisce come tra le 19.000 gelaterie d'Italia, tra pasticcerie, gelaterie vere e proprie (compresi gli ambulanti) e aziende manifatturiere che si occupano della produzione, con una crescita del 2,5% rispetto a cinque anni fa. Gli addetti del settore sono quasi 75.000 e regina del gelato è Roma, con 1.409 attività e 4.286 addetti. Seguono Napoli per imprese (898) e Torino per addetti (3.087). Tra le prime 10 per imprese anche Milano e Torino con oltre 700, Salerno e Bari con oltre 400, Palermo, Brescia, Venezia, Catania e Messina con oltre 300. A crescere di più sono Ancona (+8,2%) e Lecco (+6,8%).