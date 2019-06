Borsa: Europa sotto tono, Milano -0,3%

MILANO, 26 GIU - Borse europee sotto tono in attesa del G20 di venerdì e sabato a Osaka, durante il quale è previsto un incontro tra il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping. Milano (Ftse Mib -0,3%) è la peggiore, preceduta di poco da Francoforte (-0,26%), Parigi (-0,21%), Londra e Madrid (-0,1% entrambe). Negativi i futures su Wall Street dopo dati contrastanti sulla fiducia dei consumatori in Germania, scesa oltre le stime, e in Francia, salita più del previsto. Dagli Usa sono in arrivo invece le richieste di mutui, gli ordini di beni durevoli, la bilancia commerciale e le scorte al dettaglio e all'ingrosso. Debole il settore delle auto, a partire da Fca e Renault (-1% entrambe). In luce invece i microprocessori da Ams (+3,45%) ad Asm (+1,31%) ed Stm (+1,21%) dopo la trimestrale di Micron negli Usa. Saldo complessivamente positivo per le banche, con rialzi per Ing (+1,17%), Commerzbank (+0,68%), Barclays (+0,71%) e Bper (+0,65%). Tira il fiato Natixis (-0,09%) dopo la cessione dei bond illiquidi.