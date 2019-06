Borsa: Asia incerta, Tokyo -0,51%

MILANO, 26 GIU - Seconda giornata di incertezza per le principali borse di Asia e Pacifico, proiettate ormai verso il G20 di Osaka (Giappone), a margine del quale si incontreranno il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping per discutere di dazi. Tokyo ha ceduto lo 0,51%, al pari di Taiwan. Invariata Seul, mentre Sidney ha perso lo 0,26% e le piazze ancora aperte di Hong Kong (+0,16%), Shanghai (-0,21%) e Mumbai (+0,17%) si muovono a due velocità. Contrastati i futures, in calo sull'Europa e sull'indice Dow Jones, in rialzo invece sul Nasdaq. In Europa pesa il calo oltre le stime della fiducia dei consumatori in Germania , mentre si attende un lieve rialzo in Francia, alla vigilia dell'analogo dato italiano e dell'Ue. Dagli Usa sono in arrivo invece le richieste di mutui, insieme agli ordini di beni durevoli, alla bilancia commerciale e alle scorte al dettaglio e all'ingrosso.