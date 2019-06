Borsa: Europa debole, Milano -0,5%

MILANO, 25 GIU - Si confermano in calo le principali borse europee a metà seduta, in linea con la chiusura dei listini di Asia e Pacifico e con i futures su Wall Street. Oggi sono previsti dagli Usa una serie di dati, dai prezzi e dalle vendite di case all'indice manifatturiero della Fed di Richmond, fino alla fiducia dei consumatori e delle imprese. La cautela è d'obbligo tra gli investitori, in vista del G20 di Osaka di venerdì e sabato, a margine del quale si incontreranno il presidente degli Usa Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping. Madrid (-0,65%) è la peggiore, preceduta da Milano (-0,52%), Parigi -0,15%), Londra (-0,1%) e Francoforte, che sfiora la parità. Si allenta la tensione sul bancario Natixis (-0,75%), dopo una serie di crolli, proseguiti in apertura, a seguito della cessione di bond illiquidi. In calo Credit Agricole (-1,64%) e, in Piazza Affari, Bper (-1,82%) e Ubi (-1,53%), che si è nuovamente chiamata fuori dal salvataggio di Carige. Riducono il calo Banco Bpm (-0,28%) e Intesa (-0,16%).