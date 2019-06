Sole 24 Ore: nuovo sito rinnovato

MILANO, 24 GIU - Il sito del Sole 24 Ore si rinnova in tecnologia e contenuti. Debutta oggi la nuova versione del portale del Gruppo dell'informazione economico-finanziaria. Una piattaforma multimediale che sarà base dello sviluppo digitale futuro del Gruppo. Tra le novità principali il servizio 'Mercati+' dedicato ai mercati e prima offerta d'abbonamento 'only web' per listini, grafici dinamici con dati e notizie di Borsa, portafogli personalizzati, quotazioni e analisi. Una piattaforma con una navigazione più chiara e più spazio per video, podcast e gallery. "Il nostro non è semplicemente un brand d'informazione - ha sottolineato l'a.d Giuseppe Cerbone - ma è soprattutto un marchio di relazione: la nuova piattaforma digitale invita tutti a partecipare e interagire con il nostro brand per costruire una grande community". Una piattaforma capace, per il direttore Fabio Tamburini, "di coniugare la tempestività dell'informazione alla profondità dei contenuti e di valorizzare la verticalità dei contenuti".