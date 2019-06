Sud:sindacati, a Reggio Calabria 25 mila

REGGIO CALABRIA, 22 GIU - Dalla Sicilia alla Campania, ma anche dalla Puglia, dal Veneto, da Torino e da ogni angolo della Calabria. Sono 25 mila, secondo i sindacati, i partecipanti alla manifestazione sindacale unitaria nazionale "Ripartiamo dal Sud per unire il Paese" promossa da Cgil, Cisl e Uil a Reggio Calabria. Ci sono lavoratori e pensionati, ma anche tantissimi lavoratori precari e molti migranti tra quanti hanno raggiunto la città calabrese dello Stretto per chiedere attenzione e spazio nell'agenda del Governo per il Mezzogiorno, un territorio come enormi potenzialità, secondo i sindacati, che rischia di perdere ulteriormente posizioni accrescendo il divario che lo distanzia dal resto del Paese e dall'Europa. La manifestazione si é conclusa con gli interventi in piazza Duomo dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.