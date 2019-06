Elogi a Draghi in suo ultimo Eurosummit

BRUXELLES, 21 GIU - Standing ovation per il presidente della Bce Mario Draghi all'Eurosummit quando, parlando ai leader Ue, ha sottolineato che quello di oggi sarebbe stato il suo ultimo summit visto che il suo mandato è in scadenza a fine ottobre. Molti hanno quindi preso la parola per elogiare il suo lavoro: il premier Giuseppe Conte, il presidente francese Emmanuel Macron, l'irlandese Leo Varadkar, il cipriota Nicos Anastasiadis, e il presidente della Commissione Jean Claude Juncker.