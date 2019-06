Mediaset corre in Borsa sopra i 3 euro

MILANO, 20 GIU - Prosegue l'ottimo momento di Mediaset in Piazza Affari: il titolo del Biscione, forte da inizio seduta, ha chiuso in rialzo del 2% a 3,03 euro, tornando dopo oltre un anno sopra la quota psicologica di tre euro. Dall'avvio del progetto di superholding in Olanda nella quale fondere Mediaset con Mediaset Espana e far confluire tutte le partecipazioni del gruppo televisivo, il titolo della 'casa madre' italiana è cresciuto del 17%. Positiva anche Mediaset Espana (+0,7% finale a 6,78 euro rispetto a un prezzo di recesso di 6,53). Piatta invece Prosieben a Francoforte: il titolo del gruppo tedesco, del quale Mediaset ha da poco acquistato quasi il 10%, ha chiuso in calo dello 0,9%.