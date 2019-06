Navily,una app per prenotare posto barca

MILANO, 20 GIU - Per trovare un posto barca o un ancoraggio, senza investire troppo tempo, energie e costi, c'è un'app inventata da una startup francese Navily (The Navigation Family). E' diventata una community, con oltre 30.000 commenti, spesso corredati da foto di porti e si sono registrati oltre 120.000 diportisti, che possono inviare le loro richieste senza costi aggiuntivi in più di 600 porti. "La scelta dell'ancoraggio è importante come quella di un hotel o un ristorante. La nostra comunità di marinai, in perenne crescita, grazie ai tanti commenti e alle funzioni della piattaforma, aiuta a liberarsi dallo stress per trovare il posto migliore, risparmiando tempo prezioso, che può essere impiegato per godersi al meglio le proprie vacanze in mare" commenta il ceo Edouard Fiess, co-fondatore di Navily assieme all'amico e velista Benjamin Rousseau.