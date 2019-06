MILANO, 20 GIU - Revolut arriva in Italia e la sceglie come headquarter per il Sud Europa da cui verranno guidate le operazioni e la crescita nella regione (Spagna, Portogallo, Grecia, Malta, Cipro, Slovenia e Croazia) e nomina di Elena Lavezzi come Head of Southern Europe. La banca digitale, nata nel luglio 2015, è stata fondata da Nik Storonsky, ex trader di Credit Suisse e Vlad Yatsenko, ex system engineer di Deutsche Bank. Da allora l'azienda ha attratto oltre cinque milioni di clienti in Europa e processato più di 50 miliardi di dollari di transazioni; ha raccolto oltre 336 milioni di dollari di investimenti da venture capitalist come Index Ventures, Ribbit Capital, Balderton Capital e DST Global. Attualmente é valutata 1,7 miliardi di dollari. La FinTech londinese è stata scelta da oltre cinque milioni di clienti in Europa e registra l'apertura di 12.000 nuovi account ogni giorno.