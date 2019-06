Landini, crisi sta peggiorando

ROMA, 20 GIU - "Non stiamo uscendo dalla crisi economica, la situazione sta peggiorando". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini in un Forum con l'ANSA spiegando che negli ultimi 10 anni si è perso il 30-35% della "capacità produttiva". "Non si può raccontare un mondo che non c'è - ha detto. "Il Governo non sta agendo bene - ha aggiunto rispondendo a una domanda sui tavoli di crisi industriale aperti al Mise - si arriva dopo, quando i processi sono in atto. Siamo preoccupati per quello che sta avvenendo".Serve un piano straordinario per il Sud perché mancano le infrastrutture mentre l'Italia potrebbe diventare il polo logistico nel Mediterraneo. Ci vuole "un'idea di sviluppo". Useremo la manifestazione di Reggio Calabria - dice - per dire che siamo contro l'idea di un'autonomia differenziata. Il Paese è fin troppo diviso, noi lo vogliamo unire. "Non possiamo permetterci di perdere nemmeno un altro posto di lavoro", ha detto riferendosi ai vari tavoli di crisi occupazionale e industriale.