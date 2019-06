Petrolio: in rialzo a 54,4 dollari

ROMA, 20 GIU - Quotazioni del petrolio ancora in rialzo sui dati del calo delle scorte Usa e dopo i passi in avanti dell'Opec verso una decisione sui tagli di produzione. Sul mercato after hours di New York i contratti sul greggio Wti con scadenza a luglio passano di mano a 54,4 dollari con un aumento di 68 centesimi. Il Brent ne guadagna 83 e arriva a 62,65 dollari al barile.