Mediaset: in Borsa sopra prezzo recesso

MILANO, 18 GIU - Mediaset si nuove in rialzo in Borsa (+1,38% a 2,94 euro) ben sopra la soglia fissata per il recesso che è di 2,77 euro. Anche Mediaset Espana a 6,77 euro in rialzo dell'1,1% resta sopra il prezzo di recesso (6,544 euro) che è calcolato con la media degli ultimi tre mesi. Dalla documentazione pubblicata ieri notte in vista dell'assemblea del 4 settembre emerge che la capitalizzazione della nuova holding, calcolata sul valore delle due società che verranno incorporate è di circa 4 miliardi di euro (valore che si ottiene sommando la capitalizzazione di Mediaset e quella di Mediaset Espana per il restante 44% di Mediaset Espana) mentre l'addio al listino dei titoli delle società operative e il debutto della nuova holding olandese Mediaforeurope dovrebbe avvenire nei primi 10 giorni di dicembre.