Draghi spinge Europa, Stoxx 600 +0,7%

MILANO, 18 GIU - Gli indici guida delle principali Borse in Europa invertono rotta dopo che il presidente della Bce ha detto che potrebbe esserci bisogno di un nuovo stimolo se le prospettive dell'area non dovessero migliorare. L'indice Stoxx Europe 600 guadagna lo 0,7%, lo Stoxx 50 lo 0,7 per cento. Dopo le parole di Draghi estendono i guadagni anche i titoli obbligazionari del Tesoro italiani mentre il rendimento del bund decennale scivola a minimi record. Il Btp a 10 anni vede il suo rendimento scendere di 14 punti base al 2,16% mentre quello tedesco schende a -0,293%. Lo spread fra i due titoli si è ristretto 246 punti.